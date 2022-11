Uroczystości pogrzebowe ofiar eksplozji w Przewodowie. „Trudno opisać nasz żal. Jest bardzo głęboki”

- Wszystko co o nim podczas mszy mówiono jest prawdą. Każdy to u nas powie. Trudno opisać nasz żal. Jest bardzo głęboki – dodała inna kobieta z Przewodowa.

- Od czasu gdy doszło do wybuchu nie mogę spać, o niczym innym myśleć. Bardzo tę tragedię przeżywam – mówiła w sobotę (19 listopada) Kazimiera Popowicz, jedna z okolicznych mieszkanek. - Właśnie odbyła się msza pożegnalna za duszę pana Bogusława. To był niezwykły człowiek, serdeczny, taki, że do rany przyłóż. Zawsze miał dla ludzi dobre słowo.

Błogosławione łzy, które płyną za umarłych

Do eksplozji doszło we wtorek (15 listopada). Wojskowa rakieta, prawdopodobnie ukraińskiej obrony powietrznej, uderzyła w suszarnię zbóż w Przewodowie. Wszystko wskazuje na to, że doszło wówczas do nieszczęśliwego wypadku (nadal jednak badają to śledczy). W suszarni pracowali wówczas 62-letni Bogusław W. oraz 60-letni Bogdan C. Obaj mężczyźni zginęli na miejscu.