Ujazdów. Schronienie i pomoc znajdzie tam siedemnaście osób niepełnosprawnych

- Otrzymaliśmy z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotację w wysokości 6,6 mln zł. Za te pieniądze zostanie wybudowane nasze centrum. Ponadto zabezpieczą one pięcioletni okres jego funkcjonowania – tłumaczy Adam Wal, wójt gminy Nielisz. - Gmina dołoży do tej inwestycji jedynie ok. 40 tys. zł.