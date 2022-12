Udało się uratować tonącego kuracjusza. W akcji uczestniczył burmistrz Krasnobrodu

64-latek postanowił skrócić sobie drogę. Dlatego chciał przejść przez zamarzniętą taflę lodu na krasnobrodzkim zalewie. Stało się to w południe, 25 grudnia. To się nie udało. Lód pod piechurem załamał się około siedmiu metrów od brzegu. Ktoś to zobaczył i zadzwonił na numer alarmowy 112. Wówczas uruchomiony został system alarmowania OSP.

- Jestem burmistrzem, ale też strażakiem ochotnikiem. Chce wiedzieć co się dzieje w gminie, dlatego również do mnie dotarł ten sygnał – opowiada Kazimierz Misztal, burmistrz Krasnobrodu. - Gdy tak się stało natychmiast wyruszyłem na miejsce. Zabrałem ze sobą linkę.

Oprócz burmistrza (mieszka niedaleko krasnobrodzkiego zalewu) nad zbiornikiem pojawił się także Michał Zawiślak, jeden z miejscowych strażaków. Przybyli również funkcjonariusze policji. Woda w miejscu gdzie odbyła się akcja ma ponad 2,5 metra głębokości.