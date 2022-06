Tomaszów Lubelski jak Las Vegas? O tym będą decydować miejscowi radni

- Nam potrzebne są zakłady pracy, a nie kasyna. A wiadomo przecież z czym kojarzy się hazard. To nic dobrego. Nie sądzę jednak, że taki przybytek będzie adresowany do miejscowych – zastanawia się 52-letni mieszkaniec Tomaszowa Lub. - Kasyno ma powstać w sąsiedztwie nowej obwodnicy, przy trasie na Ukrainę. Ludzie, którzy zechcą tam grać nie będą musieli nawet do centrum miasta zaglądać. Czy gracze zaczną nas za jakiś czas oblegać? Nie sądzę. Raczej nie będziemy konkurowali... z Las Vegas.