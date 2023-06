Stadion Hetmana Zamość jest właśnie burzony. Mieszkańcy patrzą na to z nostalgią

- Rozumiem, że stadion był w złym stanie i trzeba było coś z tym zrobić. Jednak to miejsce ma dla mnie ogromne, sentymentalne znaczenie – mówi 64-letni mieszkaniec Zamościa (spotkaliśmy go przy płocie zamojskiego OSiR, gdy obserwował prace rozbiórkowe). - Tutaj odbyło się wiele ważnych zawodów i meczów „Hetmana”. Pamiętam także słynne dożynki z okazji 400-lecia założenia Zamościa (w 1980 r.). To miejsce tętniło kiedyś życiem i radością.

Prace potrwają ponad 1,5 roku

Obiekt był jednak ostatnio w złym stanie technicznym. Wymagał kompleksowych remontów. Władze miasta podjęły decyzję o ich przeprowadzeniu. W projekcie znalazła się przebudowa całej areny sportowej. Pojawi się też nowe boisko i część lekkoatletyczna. Zmodernizowane będą również m.in. trybuny, powstanie wieża sędziowska, zaplecze itd.

Nie obyło się jednak bez kłopotów. Jeszcze w czerwcu ubiegłego roku inwestycja miała pochłonąć 45 do 47 mln zł (tak szacowano), z czego m.in. dofinansowanie z „Polskiego Ładu” to 32 mln zł, a siedem - z ministerstwa sportu. Po przetargu okazało się, że to zdecydowanie za mało. Najtańsza oferta na wykonanie prac zamykała się w kwocie 58 mln zł. Nie udało się pozyskać dodatkowego wsparcia do tzw. wkładu własnego. Dlatego władze Zamościa zdecydowały się na emisję obligacji o wartości 15 mln zł.