Śladami Żydów hrubieszowskich. Zaplanowano w tym mieście kilkudniowe obchody

Zagłada

Żydów planowano także zabijać w obozach koncentracyjnych: na lubelskim Majdanku (KL Lublin) oraz w Auschwitz-Birkenau. Działano szybko. Pierwszy transporty do obozu w Bełżcu przybyły w połowie marca 1942 r. ze Lwowa. Rozpoczęto wówczas także deportacje żydowskich mieszkańców getta w Lublinie. Taki był początek akcji „Reinhardt”.

Szacuje się, że przez okres kilkunastu miesięcy zamordowano 1,85 mln Żydów. Większość była wcześniej obywatelami II RP. Tak było także w Hrubieszowie. W dniach 2-10 czerwca 1942 r. większość z ponad dziewięciu tysięcy miejscowych Żydów niemieccy okupanci wywieźli do obozu zagłady w Sobiborze. Byli to głównie mieszkańcy miejscowego tzw. dużego getta. Natomiast na hrubieszowskim kirkucie rozstrzelano wówczas pół tysiąca Żydów. Następny transport, liczący ok. 2 tys. osób skierowano do „ośrodka zagłady” w październiku 1942 r.