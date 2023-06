Rusza nabór do Budżetu Obywatelskiego Biłgoraja. Wyniki poznamy w październiku

Propozycje do Budżetu Obywatelskiego mogą składać mieszkańcy Biłgoraja, którzy ukończyli 16 lat. Wybrane inwestycje zostaną wykonane z pieniędzy wydzielonych z miejskiego budżetu. Przygotowane przez obywateli propozycje można będzie składać w miejscowym UM do końca lipca.

Lista wybranych projektów zostanie oficjalnie ogłoszona – jak to określono: do 31 sierpnia. Potem nastąpi głosowanie mieszkańców (będzie prowadzone od 1 do 30 września). Wyniki głosowania zostaną oficjalnie ogłoszone 5 października.

Formularze w wersji papierowej z wszystkimi wymaganymi załącznikami (w tym listą poparcia dla projektu i stosownymi oświadczeniami) będą dostępne w Urzędzie Miasta Biłgoraja w Biurze Obsługi Interesantów przy Placu Wolności 16 w Biłgoraju.

Bliższe informacje na stronie internetowej: https://bilgoraj.budzet-obywatelski.org/