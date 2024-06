Wycieczki rowerowe do 35 km od Zamościa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 15 - 16 czerwca?

Rozważasz wycieczkę rowerową w pobliżu Zamościa? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 35 km od Zamościa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Zamościa warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Zamościa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 35 km od Zamościa, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Józefów nr 1 Trasa Rowerowa Ziemi Józefowskiej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 74,63 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 190 m

Suma podjazdów: 1 586 m

Suma zjazdów: 1 600 m Trasę dla rowerzystów z Zamościa poleca RowerempoRoztoczu Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej na Roztoczu.

Liczy 74 km, w tym: 49 km drogą asfaltową, 12,4 km drogą leśną, miejscami lekko piaszczystą, 12,6 km o nawierzchni szuter lub kliniec. Trasa ze względu na ilość km, kilka odcinków terenowych i wzniesień należy do dosyć wymagających. Sugerowany kierunek jazdy i miejscowości lub interesujące miejsca po drodze do zobaczenia: Józefów, Fryszarka, Borowe Młyny, Błudek, rezerwat „Czartowe Pole”, Nowiny, Majdan Sopocki, Husiny, wzgórze Kamień, Stanisławów, Górniki, Szopowe, góra Młynarka, Józefów Roztoczański, Majdan Kasztelański, Górecko Stare, Górecko Kościelne, Tarnowola. Trasa umożliwia odkrywanie wybitnych walorów przyrodniczych Roztocza Środkowego. Puszcza Solska, dwa rezerwaty przyrody: „Czartowe Pole” i „Szum”, dwa pomniki przyrody nieożywionej: w Husinach i wzgórze Kamień, aleja pomnikowych dębów w Górecku Kościelnym, są wystarczającym powodem, by przejazd tą trasą uznać za obowiązkowy.

Miejsca interesujące na trasie z uwzględnieniem odległości od punktu startu:

7,7 km – most na rzece Sopot we Fryszarce; po osadzie w której „fryszowano”, czyli wytapiano surówkę żelaza z rud darniowych, pozostała już tylko nazwa.

9 km – pomnik upamiętniający placówkę partyzanckiego oddziału Miszki Tatara, który zginął 1.06.1943 r. w bitwie o Józefów.

11,7 km – pomnik poświęcony partyzantom poległym w bitwie pod Maziarzami; tablice informacyjne przedstawiają opis tych wydarzeń.

18 km – parking przy moście w Borowych Młynach na rzece „Tanew”, wsłuchując się w szum płynących wód można poddać się urokowi tego miejsca,

26,5 km - Błudek, miejsce kaźni żołnierzy Armii Krajowej dokonanej przez NKWD i organy „władzy ludowej”; tablice informacyjne przedstawiają opis tych wydarzeń.

28 km - rezerwat „Czartowe Pole” utworzony w celu zachowania w stanie naturalnym cech krajobrazu malowniczo ukształtowanego odcinka doliny rzeki Sopot z występującymi tu wodospadami i bogactwem szaty roślinnej. Na terenie rezerwatu znajdują się ruiny papierni wybudowanej w 1729 r. przez Ordynację Zamojską, a zniszczoną w wyniku pożaru w 1883 r.

33 km – zalew rekreacyjny w Majdanie Sopockim, spiętrzone wody rzeki Sopot tworzą zbiornik wodny o powierzchni 16 ha, pełniący w okresie letnim funkcje rekreacyjne, wokół zalewu występuje baza noclegowa i punkty gastronomii.

38 km – źródła rzeki Sopot, będące pomnikiem przyrody nieożywionej w Husinach.

40 km – pomnik przyrody nieożywionej na wzgórzu „Kamień” nazywany „Piekiełkiem”, na który składają się wapienne bloki skalne z epoki Miocenu.

51 km– góra Młynarka jest wzniesieniem ostańcowym zbudowanym ze skał kenozoicznych, punkt widokowy na Roztocze i Kotlinę Sandomierską, zimą funkcjonuje tu wyciąg narciarski.

58 km - rezerwat „Szum” utworzony w celu ochrony przełomowego odcinka rzeki Szum przez strefę krawędziową Roztocza z jej progami skalnymi i bogatą szatą roślinną.

59 km - Górecko Kościelne – śródleśna wieś założona w 1582 r. Koniecznie trzeba zwiedzić modrzewiowy kościół z 1768 r., muzeum parafialne oraz przejechać się aleją pomnikowych dębów do kapliczki na wodzie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: I Majówka Roztoczańska/Etap II: Zwierzyniec - Horyniec-Zdrój Stopień trudności: 2.0

Dystans: 94 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 468 m

Suma zjazdów: 437 m Damjen78 poleca trasę rowerzystom z Zamościa Zanim opuściliśmy Zwierzyniec, nieco nadkładając trasy zajechaliśmy nad kompleks malowniczych stawów "Echo". Z wieży widokowej można było podziwiać nie tylko ładny pejzaż ale przede wszystkim stadko tzw. koników polskich charakteryzujących się niskim wzrostem (125-135 cm.). Zwierzęta będące potomkami tarpanów hodowane są w Roztoczańskim Parku Narodowym od 1982 r. Kolejną atrakcją na trasie biegnącej pomiędzy roztoczańskimi pagórami, a korytem Wieprza była zagroda "Guciów". W drewnianych chatach ulokowano muzeum (w starym lamusie z 1762r,) oraz gospodę wzorowaną na XIX-wiecznej karczmie. Z oferty tej ostatniej skorzystaliśmy zajadając ze smakiem pajdę ze smalcem i ogrzewając się w zaskakująco mocno prażącym słoneczku. W takie miejsca warto na pewno wracać po wielokroć. Następnym punktem przystankowym był Krasnobród. Osobiście uważam, że to najładniej położona miejscowość na całym polskim Roztoczu. Zielone wzniesienia Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, możliwość ochłody w tutejszym zalewie, zabytkowe Sanktuarium w asyście licznych kapliczek to największe przymioty urokliwego miasteczka. Następny w kolejności Susiec, jako kolejny roztoczański kurort, nie dostarczył nam aż tylu wrażeń estetycznych. Trzeba jednak docenić położenie miejscowości na skraju Puszczy Solskiej, a niewątpliwą jej atrakcją jest pomnik upamiętniający Kargula i Pawlaka. Ostatni fragment trasy od Narola przez wschodnie Roztocze to głównie jazda poprzez lasy niezbyt ruchliwą szosą. Niestety przy pochmurnym niebie, które zaciągnęło się na dobre szarością po przejściu burzy nad Narolem. O ile jednak tam uniknęliśmy przymusowej kąpieli po raz drugi tego dnia, to przekorna matka natura smagła nas deszczowym biczyskiem w samych opłotkach Horyńca. Spotkała nas kara za niezałożenie przeciwdeszczowego wdzianka, chociaż pokropywać zaczęło już od Werchraty. Było jeszcze trochę perturbacji z trafieniem na kwaterę ("Gościniec pod Lasem"), co z pomocą tubylców ostatecznie nam się udało. Większość trasy etapu prowadziła głównie po nawierzchni asfaltowej. Dłuższym odcinkiem gdzie asfaltu zabrakło był przejazd leśnym traktem w kierunku miejscowości Łuszczacz, po skręceniu nań z szosy Krasnobród - Tomaszów Lubelski.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Trasa po Gminie Susiec Stopień trudności: 1.0

Dystans: 58,74 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 299 m

Suma zjazdów: 299 m Trasę dla rowerzystów z Zamościa poleca Stokrotka21 Trasa "Po gminie Susie" ma długość ok. 58,8 km. Przebiega po urozmaiconym terenie tej gminy , wzdłuż dróg, rzek, przez wsie, pola i lasy.

W przeważającej części (ok. 46,2 km) biegnie drogami asfaltowymi. Jednak aby dotrzeć do ciekawych miejsc, zawiera odcinki gruntowe (często piaszczyste z krótkimi odcinkami o podłożu z domieszką gliny o łącznej długości 12,6 km ) pomiędzy następującymi miejscowościami lub miejscami: Kocudza-Maziły - 2,5 km,

Ciotusza Nowa-Łuszczacz przez las - 1,5 km,

Róża-Ciotusza Nowa - 3 km,

Ciotusza Nowa-Majdan Sopocki Pierwszy - 2 km

Nowiny- rezerwat Czartowe Pole przez las i koło rzeki Sopot - 0,6 km,

Padurki Polskie (leżące na trasie Błudek-Borowe Młyny) - piąty kilometr na trasie Borowe Młyny-Susiec - droga częściowo szutrowa a w części gruntowa-piaskowa- łącznie 3 km. Alternatywą tego skrótu jest przejazd pełnego odcinka Błudek-Borowe Młyny-Susiec.

Najbardziej odpowiednim rowerem jest rower Górski. Ze względu na występujące gruntowo-piaszczyste odcinki dróg, oraz różnicę poziomów sięgającą 170 m - trasa jest średnio-trudna.

Wyjeżdżając spod stacji PKP w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara najciekawszymi obiektami lub miejscami na trasie są kolejno:

młyn w Rybnicy Leśnej, rezerwat Nad Tanwią (Szumy), Ośr. Wyp. Strażnica Carska, widok z miejscowości Kocudza na rezerwat Bukowy Las, drewniany kościół w Łosińcu (dawna cerkiew), cmentarz wojenny w Łosińcu, pomnik J. Piłsudskiego w Zawadkach, można wspiąć się na wzniesienie Wapielnia (1,5 km od Łuszczacza), pomnik w Róży z 1943 r., zabytkowy młyn w Ciotuszy Nowej i budynek byłej gorzelni, zapora i pozostałości po młynie w Zubach (Majdan Sopocki Pierwszy), kąpielisko w Majdanie Sopockim Drugim, zabytkowy kościół w Majdanie Sopockim Drugim (była cerkiew), torfowiskowy rezerwat Nowiny, rezerwat Czartowe Pole, kamieniołom w Nowinach z platformą widokową, miejsce po obozie zagłady w Błudku, zabytkowy kościół w Suścu, w odległości 800m od Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu w kierunku na północ na wzniesieniu usytuowana jest wieża widokowa, stąd już tylko 1 km do miejsca startu - stacji PKP w Suścu.

Uwaga!

Dla osób, którym taki dystans sprawia trudność, istnieje możliwość skrócenia trasy pomijając odcinek z Ciotuszy Nowej do Łuszczacza i Róży, bądź zastąpić odcinek wiodący od rezerwatu Czartowego Pola w kierunku do Borowych Młynów, jadąc zgodnie ze szlakiem "Green Velo" obok Kamieniołomów w Nowinach bezpośrednio do Oseredka i Suśca.

Życzę udanej wycieczki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Susiec nr 9 Do Krasnobrodu Stopień trudności: 3.0

Dystans: 41,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 125 m

Suma podjazdów: 1 148 m

Suma zjazdów: 1 156 m Trasę rowerową mieszkańcom Zamościa poleca RowerempoRoztoczu

DO KRASNOBRODU, Trasa Nr 9, Gmina Susiec

Długość trasy – ok. 41 km, nawierzchnia: asfalt – 29 km, szuter – 5 km, droga gruntowa – 3 km, droga piaszczysta – 4 km. Stopień trudności – trasa bardzo trudna (spore wzniesienia i długie odcinki piaszczyste). Zalecany typ roweru – wyłącznie górski. Na trasie można zobaczyć: panoramę z wieży widokowej, wzniesienie Wapielnia, miasto i uzdrowisko Krasnobród, okazały drzewostan Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, źródła i górny bieg rzeki Sopot, zabytkowy kościół oraz zalew w Majdanie Sopockim II, panoramę Roztocza koło wsi Grabowica.

0,0 km – ze stacji PKP Susiec wyruszamy na zachód.

1,3 km – na skrzyżowaniu obok szkoły i GOK skręcamy w prawo. Za torami jedziemy prosto przez Grabowicę, aż do drogi wojewódzkiej nr 853 w Ciotuszy Nowej.

7,4 km – przekraczamy ruchliwą drogę wojewódzką „w lewo skos” i po 200 m skręcamy w prawo w uczęszczaną drogę gruntową. Najpierw poruszamy się na wschód, dalej na północny wschód. Tą drogą musimy poruszać się około 1,5 km aż do Łuszczacza. Niestety odcinek ten w większości jest piaszczysty i musimy być przygotowani na maszerowanie. Droga nie jest oznakowana, więc należy trzymać się głównego śladu i nie zmieniać głównego kierunku. Ułatwieniem może być poruszanie przy pomocy aplikacji Traseo, po pobraniu śladu GPS tej trasy.)

(Uwaga! Odcinek ten można łatwo pokonać jadąc drogą wojewódzką na wschód i następnie skręcić do Łuszczacza, ale należy liczyć się z niebezpieczeństwem związanym z dużym ruchem samochodowym).

9,1 km – z lasu wyjeżdżamy koło kościoła w Łuszczaczu i udajemy się szosą pod górę. Ze szczytu dostrzegamy wzniesienie Wapielni. Jedziemy na wprost do lasu, gdzie napotykamy znaki niebieskie szlaku rowerowego. Tuż przed szlabanem skręcamy w lewo w szutrową drogę (pozostawiając znaki niebieskie po prawej stronie), by dojechać do wsi Szur. Możemy tu też dojechać zgodnie ze znakami niebieskimi, ale czeka nas wówczas piaszczysty, ze wzniesieniami odcinek drogi. Po kolejnych 5 km najpierw szutrową, a następnie asfaltową ulicą Lelewela docieramy do centrum Krasnobrodu i kierujemy się do Punktu Informacji Turystycznej usytuowanego obok klasztoru.

31,6 km – na skrzyżowaniu jedziemy na wprost, by za kościołem skręcić w lewo, na zaporę zalewu. Przedostajemy się koroną zapory na drugą stronę zbiornika wodnego i przez las docieramy do skrzyżowania w Majdanie Sopockim Pierwszym.

33,6 km – z tego miejsca jedziemy szosą w lewo na wzniesienie w Kierunku Grabowicy. Ze szczytu podziwiamy typowy roztoczański krajobraz. Po przejechaniu całej miejscowości na skrzyżowaniu dróg skręcamy w prawo w kierunku Suśca.

40,8 km – koniec trasy na stacji PKP Susiec.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: W Szczebrzeszynie chrząszcz w Zwierzyńcu konik z filmem Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,47 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 277 m

Suma zjazdów: 275 m Trasę dla rowerzystów z Zamościa poleca Jarr_Stone

Ruszamy z Górecka, przez Roztoczański Park Narodowy jedziemy do Zwierzyńca, później przez Kawęczyn do Szczebrzeszyna. Tu spotykamy dwa pomniki chrząszcza, jeden przy wjeździe do miasta, po lewej, drugi w centrum miasta. Wracamy do Górecka szlakiem Green Velo. Spotykamy koniki polskie, owce uhruskie. Na terenie Parku znajduje się kilka ciekawych instalacji przygotowanych przez artystów. Nawiguj

Przegląd i naprawa roweru

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria do roweru

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.