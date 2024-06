O zrzutowisku „Hipopotam” i malarce Roztocza. Nowości w Izbie Leśnej we Floriance

Przy ważnym trakcie

Jakiej? Ta niewielka, roztoczańska miejscowość (prawdopodobnie powstała na początku XIX wieku) jest położona przy trakcie prowadzącym z Górecka Kościelnego do Zwierzyńca. Podczas Powstania Styczniowego było to miejsce koncentracji oddziałów partyzanckich i schronieniem dla powstańców ściganych przez wojsko i policję carską. Natomiast w czasie II wojny światowej Florianka była miejscem narad kierownictwa walki podziemnej Inspektoratu Zamojskiego i Okręgu Lubelskiego AK. Wiadomo, że znajdowała się tutaj konspiracyjna radiostacja.

Florianka to wyjątkowo malownicza, ordynacka osada leśna na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Znajduje się tam m.in. Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego. Turyści mogą też odwiedzić Izbę Leśną z ekspozycją prezentującą historię i tradycję leśnictwa w Ordynacji Zamojskiej. Tam otwarto właśnie także kilka nowych ekspozycji nawiązujących do unikatowej historii tego miejsca.

Bastion niepodległości

Nie tylko. Na pobliskich polach funkcjonowało „zrzutowisko” o kryptonimie "Hipopotam", na które wiosną 1944 r. kilkanaście alianckich samolotów zrzuciło ok. 20 ton broni, amunicji, sprzętu wojskowego przeznaczonych dla partyzantów 9 Pułku Piechoty AK”. Do tych wydarzeń nawiązuje jedna z otwartych niedawno ekspozycji pod hasłem „Florianka - bastion niepodległości”.

Klony, jawory, dęby, świerki

Ciekawe są także inne ekspozycje. To m.in. dawna leśniczówka z wyposażeniem, spichlerz, kryta strzechą stodoła pełna dawnych narzędzi używanych w gospodarstwach oraz do obróbki drewna. Zobaczymy także wystawę poświęconą Aleksandrze Wachniewskiej, wybitnej malarce pochodzącej z Roztocza. W kompleksie budynków Izby Leśnej we Floriance (zwanym „Szklarzówką”) czynna jest także restauracja. To także ważne dla turystów przemieszczających się szlakiem ze Zwierzyńca do Górecka Starego czy Tereszpola.

W maju, czerwcu i wrześniu Izbę Leśną RPN można odwiedzać w soboty i niedzielę (w godz. 10-17). Natomiast podczas wakacji będzie otwarta codziennie. Warto zwrócić w tej osadzie uwagę także na piękne klony, jawory, dęby, świerki, wiązy i wiele innych, pomnikowych drzew. Możemy je oglądać spacerując po odpowiednio przygotowanej, śródleśnej ścieżce edukacyjnej.