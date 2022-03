Region. Potrzebne jest rządowe wsparcie. Temu ma służyć Wschodnia Tarcza Antykryzysowa

O co chodzi? Samorządy z południowo-wschodniej Polski, jako pierwsze, przyjęły falę uchodźców z Ukrainy. Uciekinierzy znaleźli azyl w wielu świetlicach czy halach sportowych, ale także są m.in. przyjmowani do prywatnych domów. Organizowane są dla nich zbiórki żywności, ubrań oraz wiele innych działań.

To wszystko wiąże się z dużymi kosztami. Niestety, samorządy w tej części kraju nie są najbogatsze, zatem mogą mieć trudności z organizacją tak wielkiej akcji pomocowej. W tej sytuacji Jakub Banaszek, prezydent Chełma uznał, iż powinna powstać specjalny, rządowy fundusz pod nazwą „Wschodnia Tarcza Kryzysowa”. Inicjatywa została poparta przez prezydentów i burmistrzów sześciu miast m.in. z województwa lubelskiego. Już napisano w tej sprawie do prezydenta i premiera RP.

- Chodzi o wypracowanie długofalowej strategii i jej wsparcie finansowe właśnie w ramach Wschodniej Tarczy Antykryzysowej – mówi Damian Zieliński, rzecznik Urzędu Miejskiego w Chełmie. - Samorządy robią co mogą, aby sprostać wymaganiom. To wszystko może się jednak negatywnie odbić na kondycji gospodarczej i społecznej wschodnich regionów naszego kraju. Także niektóre firmy opierające swój byt m.in. na handlu z Ukrainą, mogą stanąć przed widmem bankructwa. Potrzebne jest wsparcie na różnych poziomach. O tym wszystkim napisano do prezydenta i premiera RP.