Przegląd prasy z tygodnia 14.01.2024. Co działo się w Zamościu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Do dwóch groźnych zdarzeń drogowych doszło w ciągu kilku minut. W Suminie kierująca oplem na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w słup energetyczny. Natomiast w Hańsku Kolonii 30-latek kierujący BMW wpadł w poślizg i zderzył się z daewoo.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Hetmańskim Grodzie zaplanowano koncert z okazji urodzin Bolesława Leśmiana. Odbędzie się on w piątek (19 stycznia) w sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury. Ów urodzinowy koncert odbędzie się w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu pod dyrekcją Tadeusza Wicherka.

Ocenia się, iż była to jedna z największych i najważniejszych batalii w całym powstaniu styczniowym. Bitwa pod Kobylanką (niedaleko Borowca w gm. Łukowa) odbyła się w dniach 1—6 maja 1863 r. O tej batalii pisał Leonard Mężyński. Jego zapiski opublikowano w 1910 r. (w Tarnopolu) pod tytułem „Wspomnienia z powstania styczniowego i sybirskiej katorgi 1863—1869”. Są niezwykle ciekawe.

Bonn, Marsylia, Kijów, Radecznica i Żółkiewka - między innymi do tych miejscowości możemy dotrzeć z Dworca Lublin, który został dzisiaj (12 stycznia) oficjalnie otwarty.

Czasy są stresujące, jednak na szczęście istnieją salony masażu - miejsca, gdzie można zapomnieć o wszystkich problemach dnia codziennego, zrelaksować się i oddać swoje ciało w utalentowane ręce specjalistów. Które miejsce jednak wybrać, by z tej przyjemności skorzystać? Oto miejsca najczęściej polecane przez internautów!

To ważne zmiany. Nowym starostą hrubieszowskim został Józef Kuropatwa, szef ludowców oraz dotychczasowy przewodniczący Rady Powiatu w tym powiecie. Zastąpił on na tym stanowisku Anetę Karpiuk. Wymieniono też zarząd powiatu. Kiedy to wszystko się stało? Zmiany zostały dokonane na... sesji opłatkowej.

„Odbył się pogrzeb ofiar bandytyzmu hitlerowskiego. Przy biciu dzwonów i udziale tysięcznych tłumów wyruszono po uroczystym nabożeństwie (…). Trumny złożono na miejscowym cmentarzu. Na widok tego korowodu śmierci szloch żałobny wstrząsnął tłumem” — tak mieszkańcy Siedlec 3 lutego 1943 r. żegnali ofiary niemieckich wysiedleń z Zamojszczyzny. Ten zbiorowy pogrzeb przerodził się w demonstrację patriotyczną. Jednak wiele ludzkich istnień udało się ocalić. Akcja pomocowa i spontaniczna reakcja mieszkańców Siedlec wywarła wrażenie nawet na okupantach.