Prasówka 23.06.2024 Zamość. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zamościa

W sobotę, 22 czerwca rozpoczął się Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce. Oprócz niesamowitych pokazów driftu i niepowtarzalnych aut, uwagę gości przyciągają piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach.

Rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska ponad dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach. Zobaczcie zdjęcia i film z Postołowa.