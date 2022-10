Powiat zamojski. Czekamy na decyzję w sprawie Centrum Modernizacji Śmigłowców

- Z naszej strony przygotowaliśmy wszystko co było potrzebne i jesteśmy w każdej chwili gotowi na przyjęcie takiej inwestycji – zapewnia Stanisław Grześko, starosta zamojski. - Nie tylko to jest ważne. Jakiś czas temu byli u nas przedstawiciele inwestora, obejrzeli teren na którym Centrum Modernizacji Śmigłowców mogłoby ewentualnie powstać. Wszystko przypadło im do gustu. Czekamy jednak na decyzję w tej sprawie.