Pomoc dla WTZ w Rozłopach i Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bródku Bogdan Nowak

Inwestycje będą realizowane w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III: obszar F,D finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych' Starostwo Powiatowe w Zamościu

To ważne i potrzebne inwestycje. W zamojskim Starostwie Powiatowym podpisano umowy na realizację kilku zadań. Dzięki temu będzie możliwa modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach (za 180 tys. zł) oraz zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla miejscowego WTZ (koszt zakupu to ponad 332 tys. zł).