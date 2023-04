Pod ochroną karawaki. Takie krzyże można spotkać w różnych zakątkach regionu

Można je było wielokrotnie zakopywać, dopóki nie zmalały

Nie tylko. Na skrzyżowaniu dróg w Jacni w gminie Adamów stoi krzyż o trzech poprzecznych ramionach. Niektórzy błędnie kojarzą go z prawosławiem. To jednak katolicki krzyż (można powiedzieć, że do specjalnych zadań), który miał chronić ludzi m.in. przed zakaźnymi chorobami. Krzyż stoi tam – jak mówią okoliczni mieszkańcy - „od niepamiętnych czasów”. Wykonano go z drewna, dlatego co kilkadziesiąt lat trzeba go wymieniać. To stara karawaka. - Jest czymś w rodzaju symbolu naszej miejscowości. Ludzie się pod nim modlą, ale czy ma on jakieś inne właściwości niż zwykły krzyż? Nie umiem powiedzieć — zastanawia mieszkaniec Jacni.

Podobnie jest w Szewni Dolnej. Tam stary, trójramienny krzyż zamontowano na specjalnej konstrukcji, która oddziela go od gruntu. Dzięki temu został on odpowiednio zabezpieczony. To ważne. Bo drewniane krzyże mają przecież krótki żywot. Co ciekawe, im są starsze, tym niższe. Tłumaczył to „zjawisko” Zygmunt Gloger: