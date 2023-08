Odcienie polskiej mowy. Jak uniknąć błędów językowych według dawnych podręczników

„Wuj (...) miał fenomenalną pamięć, że zaś był niezwykle pracowity, więc mógł w każdej chwili sięgnąć do bogatej rekwizytorni inteligentnie dobranych i zapamiętanych faktów, cytat, wiadomości z różnych dziedzin. Przy tym mimo erudycji umysł jego pozostał oryginalny, twórczy i syntetyczny” – czytamy we wspomnieniach Marii Niklewiczowej. „Nie był to ani przyziemny encyklopedyczny faktograf, ani fantasta budujący wspaniałe gmachy pozbawione realnych fundamentów. Posiadał rozległą, gruntowną wiedzę i miał do powiedzenia coś własnego. Chrzanowski wykładał w sali Kopernika, ale nawet ta wielka sala nie mogła pomieścić wszystkich słuchaczy (...) Doświadczyłam wielokrotnie dobroci wuja. Dobroć ta spływała na mnie od obojga wujostwa w sposób równie naturalny jak światło słoneczne”.