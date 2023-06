Najpierw Komagra teraz McDonald's. W Hrubieszowie powstanie 60 nowych miejsc pracy

- Każde miejsce pracy jest u nas na wagę złota. To także podatki odprowadzane do miasta oraz inne korzyści – podkreśla Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa. - Mamy dopiero wstępny etap, ale odpowiednie warunki dla zabudowy już zostały wydane. Ruszyła także rekrutacja. Jest ona prowadzona m.in. za pośrednictwem Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w Hrubieszowie.

Kiedy nowa restauracja powstanie? Jeszcze dokładnie nie wiadomo. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się jednak, że „będzie to szybko”. Tego typu restauracje mają wielu zwolenników, ale także przeciwników. Hrubieszowski samorząd zdaje sobie z tego sprawę. Jednak jak usłyszeliśmy „najważniejsze są nowe miejsca pracy”.

Obecnie największymi pracodawcami w tym mieście są: szpital, jednostka wojskowa oraz straż graniczna oraz m.in. terminal LHS. To stanowczo za mało. Na szczęście pojawiają się także nowi inwestorzy. Jeden z nich to spółka Komagra, która także wchodzi do Hrubieszowa (pisaliśmy o tym w marcu). To jeden z największych w kraju producentów oleju rzepakowego „na cele techniczne” (sprzedawany jest jako komponent do produkcji biopaliw). Nie tylko. Spółka produkuje także spożywczy olej rzepakowy.