Ludzie chodzili slalomem, pomiędzy kałużami. Teraz to się zmieniło

- Dotarcie od strony ulicy Królowej Jadwigi np. do hipermarketu Castorama było wcześniej kłopotliwe. Bo chodnik był rozkopany – mówi jedna z kobiet, którą spotkaliśmy przy ul. Dzieci Zamojszczyzny. - Ludzie chodzili slalomem pomiędzy kałużami lub brnęli w błocie. Teraz chodnik już został ułożony i wreszcie można nim normalnie chodzić. I to na długim odcinku: od ulicy Sadowej, aż do skrzyżowania z ul. Szczebrzeską. To dobra wiadomość dla mieszkańców miasta.