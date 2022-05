Lubelszczyzna. Wyścig „Tour de Pologne” w Lublinie, Zamościu i Chełmie

Wyścig „Tour de Pologne” jest jedną z najważniejszych imprez sportowych w naszym kraju. Jak co roku podczas zmagań będzie można zobaczyć wiele najlepszych ekip kolarskich z różnych kontynentów.

Zawodnicy wyruszą 30 lipca z Kielc. Tego dnia dojadą do Lublina (do przejechania będzie 221 km długości). Kolejny etap wyruszy 31 lipca z Chełma do Zamościa. Nie będzie to jednak najkrótsza droga pomiędzy tymi miastami. Długość tego etapu to bowiem 204 km, a tzw. premie lotne zaplanowano w Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim oraz Szczebrzeszynie.

1 sierpnia kolarze wyruszą z Kraśnika do Przemyśla (230 km). Wówczas wyjadą z granic naszego województwa. Wyścig zakończy się 5 sierpnia w Krakowie.