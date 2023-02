Kilka pokoleń na tych samych falach. W Zamościu powstał Klub Krótkofalowców

Uroczyste otwarcie klubu odbyło się w piątek (10 lutego). Nie tylko to było ważne. Kilku „któtkofalowców” otrzymało jak nam wytłumaczono: licencje nasłuchowców. To pierwszy krok do uzyskania w przyszłości uprawnień do samodzielnego nadawania w eterze.

„W klubie spotykają się zarówno młodzi adepci tego hobby którzy dopiero zaczynają przygodę z krótkofalarstwem, jak również weterani pracy z radiem, którzy mają już kilkunasto - a nawet kilkudziesięcioletnie doświadczenie i przekazują swoją wiedzę młodszym kolegom” – czytamy w relacji z tego wydarzenia. „To zarówno kwestia praktycznej obsługi radiostacji, jak również nauka alfabetu Morse’a. Dzięki tej sztafecie pokoleń krótkofalarstwo na Zamojszczyźnie jest nadal żywe”.

Siedziba klubu mieści się w budynku ZSP nr 3 przy ul. Zamoyskiego 62 w Zamościu. Jak mówią jego członkowie, dzięki temu hobby, nawet mimo różnicy wieku, mogą nadawać na wspólnych falach.

(Fot. Daniel Czubara)