Hrubieszów. Zrealizuj marzenie w swojej dzielnicy. Musisz jednak zebrać kilkanaście głosów poparcia

Pomysły należy składać w dniach 1 kwietnia – 31 maja sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów (można je także przesyłać pocztą). Muszą być one jednak przygotowane na odpowiednim formularzu, dane powinny być wypełnione czytelnie, a „pismo” opatrzone podpisami. Co ważne, pomysły powinny m.in. spełniać, jak to określono: „kryteria ogólnodostępności”.

Co dalej? Pomysły przejdą potem przez ocenę formalno-prawną. 16 sierpnia 2022 r, zostanie opublikowana lista tych, które zostaną dopuszczone do głosowania. Następnie mieszkańcy Hrubieszowa będą mogli przez 30 dni wybierać najlepsze propozycje przez specjalną, internetową platformę. Realizacja zwycięskich projektów odbędzie się w 2023 r.

Bliższe informacje na temat całego przedsięwzięcia są dostępne na stronie www.miasto.hrubieszow.pl. Tam dostępny jest również regulamin oraz odpowiednie formularze.