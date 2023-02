Hrubieszów. O oświetleniu ulicznym, rewitalizacji rynku oraz instalacji gazowej w przedszkolu

Będzie nad czym obradować. Radni podczas sesji rozpatrzą projekt uchwały w sprawie nadania statutu Hrubieszowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie. Rozważą także ważne zmiany w tegorocznej uchwale budżetowej. Wprowadzone zostanie m.in. nowe zadanie inwestycyjne. Będzie to jak czytamy w uchwale: „Rewitalizacja zabytkowego rynku w Hrubieszowie i zagospodarowanie placu publicznego ulicy Rynek”. W ten sposób zwiększony zostanie plan wydatków miasta o kwotę 100 tys. zł.

To będzie dopiero początek. Zaplanowano również zwiększenie wydatków na – jak to zapisano w uchwale: „Modernizację oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie” o 630 tys. zł. Teraz wyniosą one w sumie ponad 3,1 mln zł

Rozważnych zostanie także wiele innych, ważnych zmian. „Na wniosek dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3, zwiększając plan wydatków o kwotę 21 tys. zł (…). Zadanie jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2022 r.”.