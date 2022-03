Hrebenne. Wszystkie bariery pękły w obliczu wojny, ludzkiej tragedii

- Gdy w Lubyczy Królewskiej powstał punkt recepcyjny od razu pojawiło się tam bardzo wielu uchodźców. Okoliczni mieszkańcy natychmiast ruszyli z pomocą. To było piękne, niezwykłe. Zwożono żywność, środki medyczne, ale też organizowano noclegi w prywatnych domach – opowiada Agnieszka Gajda. - Uchodźcy byli w różnym stanie. Nie brakowało kobiet w ciąży, malutkich dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych. Oni byli bezradni, zmęczeni. No, po prostu nie można było na to wszystko spokojnie patrzeć, zostawić ich bez pomocy.