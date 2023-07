Dzisiaj trzeci, ostatni dzień wystawy rolniczej w Sitnie. Zainteresowanie jest ogromne

Obok niektórych klatek wywieszono medale i tytuły zdobywane przez owych pupili na różnych zawodach i targach. Można też oglądać tablice informujące o cechach poszczególnych gatunków i ras. A niektóre z nich to prawdziwe unikaty.

Zobacz jaki wielki koko!

Takie są np. owce świniarki. To rodzima, prymitywna rasa. Jakiś czas temu uznano ją za zaginioną. Jednak w latach 80. ubiegłego wieku na terenie wschodnich województw naszego kraju udało się „wyszukać” 17 maciorek i trzy tryki. To dzięki nim rasa została zrekonstruowana. Było warto podjąć tak duży wysiłek. Bo świniarki są niezwykle odporne na choroby, niewybredne i mają duże zdolności adaptacyjne. Mogą być hodowane w tzw. wolnym wypasie (i stanowić „element czynnej ochrony” siedlisk cennych pod względem przyrodniczym).

Te sympatyczne zwierzęta można oglądać w Sitnie. Nie brakuje też innych, bardzo ciekawych, czasami egzotycznych gatunków (np. alpak). Zwiedzającym przypadł np. do gusty „baranek Teddy”. To rasa… królika mało jeszcze znana w naszym kraju. Są to piękne, puszyste zwierzęta o niebieskich lub czerwonych oczach oraz uszach, które zwisając po obu stronach głowy przybierają charakterystyczny kształt podkowy. Takie króliki są jednak wymagające. Hodowcy muszą je przynajmniej dwa razy w tygodniu bardzo dokładnie szczotkować.