Dwustu zawodników wystąpi podczas mikołajkowego turnieju. Będzie na co popatrzeć!

Jak zapewniają organizatorzy, wśród zawodników pojawią się reprezentanci klubów: ABIRO - Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości z Zielonej Góry, Akademii Karate Tradycyjnego Asahi Lublin, Akademii Karate Tradycyjnego z Rzeszowa, Biłgorajskiej Akademii Sztuk Walki, Dolnośląskiej Akademii Karate we Wrocławiu, Klubu Karate Tradycyjnego z Ryk oraz Roztoczańskiego Klubu Karate Tradycyjnego w Zamościu (jest on organizatorem całego turnieju: zrzesza ok. 150 członków). Zmagania rozpoczną się o godz. 10 w hali tenisowej zamojskiego OSiR.

To nie wszystko. Zawodnicy zwiedzą także zamojskie Stare Miasto z przewodnikiem, a w sobotę po turnieju spotkają się na lodowisku na Rynku Wielkim. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa. Turniej będzie wyjątkowy, bo RKKT obchodzi w tym troku 10-lecie swojej działalności.