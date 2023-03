Dotacja na wymianę starych pieców. Drugi nabór wniosków w Zamościu

„W naborze, który odbył się w pierwszej połowie lutego 2023 r. wpłynęło 17 wniosków o udzielenie dotacji” – czytamy w komunikacie nadesłanym do nas z UM. „Zgodnie z zapisami regulaminu udzielania dotacji można ogłosić ponowny nabór wniosków w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych.

I tak się właśnie stało. Chętni mogą zgłaszać odpowiednie wnioski w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość (parter Ratusza) do 31 marca. Jest o co walczyć. Osoby fizyczne mogą otrzymać na ten cel do 6 tys. zł wsparcia (czyli do 60 proc. kosztów wykonania zadania). Wnioski mogą składać także wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy.

Bliższe informacje na temat całego przedsięwzięcia w zamojskim UM.