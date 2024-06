Burza przetoczyła się nad ranem przez Zamość i okolice. Ogień pojawił się w Niedzieliskach Bogdan Nowak

Znowu grzmiało i błyskało. Dzisiaj nad ranem przez Zamość oraz powiat zamojski przetoczyła się burza. Tym razem trwała krócej niż we wtorek i była znacznie mniej intensywna. Jednak w miejscowości Niedzieliska (gm. Szczebrzeszyn) doszło do pożaru stodoły. Prawdopodobnie ma to związek z dzisiejszą burzą. Poszkodowane są dwie osoby.