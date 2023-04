Czy to tylko wierzchołek góry lodowej? O ukraińskim zbożu, które... udaje polskie Bogdan Nowak

- Obawiam się, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Taki proceder może być znacznie szerszy. A przecież ostrzegaliśmy, że może do tego dojść... – mówi z żalem Wiesław Gryń, rolnik ze Stowarzyszenia „Oszukana Wieś” Pixabay

W sumie straty oszacowano na ok. 1,5 mln zł. Zboże ukraińskie (określane jako techniczne, czyli przeznaczone na pellet czy do spalenia) sprzedano trzem dużym zakładom młynarskim jako polskie. Miały to zrobić firmy z Zamojszczyzny.