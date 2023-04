Czy niemieckie Patrioty zostaną wycofane z okolic Zamościa? Na razie nie ma oficjalnych informacji w tej sprawie

Argument „za wycofaniem”

Czym dysponują? Bundeswehra przysłała wielofunkcyjne urządzenia radarowe, wyrzutnie z pociskami kierowanymi oraz m.in. specjalny system łączności. Stacjonuje na tym terenie ponad 300 niemieckich żołnierzy, a Patrioty zostały „wpięte” w nasz system dowodzenia (polski dowódca decyduje o ich ewentualnym użyciu).

Teraz pojawiły się sygnały, że sprzęt Bundeswehry może zostać wycofany. Przytaczano jeszcze jeden argument za takim rozwiązaniem. Wokół lotniska w Rzeszowie Jasionce umieszczono amerykańskie wyrzutnie Patriot, co także jest podnoszone przez stronę niemiecką.

Nie bez powodu. Dla naszych zachodnich sąsiadów to ważna sprawa pod wieloma względami. Niemcy mają podobno w swoich zasobach 12 wyrzutni Patriot, z czego jedna trafiła do Ukrainy, trzy do Polski, a dwie na Słowację. Podnoszą się zatem głosy, że do obrony kraju to stanowczo za mało.