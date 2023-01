Bundeswehra dotarła do Sitańca. Teraz szukane są odpowiednie lokalizacje dla wyrzutni Patriot Bogdan Nowak

Na filmie opublikowanym we wtorek (31 stycznia) na oficjalnym profilu Bundeswehry uwieczniono kolumnę pojazdów pomalowanych w brązowo-zielone barwy. Suną one gdzieś po drogach Zamojszczyzny. Na ich przyczepach można zauważyć wojskowy sprzęt, który może być elementami wyrzutni Patriot. Są one oczekiwane od tygodni. Bo mają chronić przed ewentualnymi atakami powietrznymi województwo lubelskie oraz całą wschodnią flankę NATO.