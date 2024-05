„Człowiek tęskni za przyrodą”. Do pracy ruszyła armia działkowców

W Lublinie i innych miastach regionu także rodzinnych ogrodów działkowych nie brakuje. Tam również działki ostatnio ożyły.

- Najwięcej osób przychodzi w soboty, niedzielę, ale także w zwykłe dni, najczęściej po południu. Teraz np. sadzone są m.in. pomidory – mówi Przemysław Lizut, prezes zarządu ROD „Bystrzyca” w Lublinie. - Ogólnie działki są użytkowane zwykle na zasadzie dzierżawy (np. w użytkowaniu wieczystym). W Lublinie ich wartość jest zwykle o 10 do 20 proc. większa niż w Zamościu czy Chełmie. Jednak tak naprawdę zależy to od wielu czynników. Chodzi o to w jaki sposób jakaś działka jest zagospodarowana, czy są na niej drzewa itd.