Poszukuje innowacji, żeby walczyć z niekorzystnymi zmianami w naturze. Gospodarstwo Marcina Gryna z Sitańca Kolonii

- Moi przodkowie zaczęli w tym miejscu gospodarować i nadal trzymamy się ziemi. Od wieków – podkreśla w rozmowie z nami pan Marcin. - Oni mieli nazwisko Grün i niemieckie pochodzenie. Zajmowali się rolnictwem. Ten wielowiekowy związek z ziemią jest ważny. Czuje go wewnętrznie, we krwi. Rolnictwo to jest moja praca, ale także pasja.

Nieodkryte skarby

O uprawie roli Marcin Gryn mógłby mówić całymi godzinami. Jego opowieści są wielowątkowe, czasami bardzo „branżowe”, skomplikowane, ale zawsze – jak mówi - „trzymają się ziemi”. W gospodarstwie uprawia zboża, rzepak, kukurydzę i ziemniaki. Zajmują to wszystko ok. 120 hektarów: na wielu niewielkich polach rozrzuconych od domu pana Marcina w promieniu do 18 kilometrów.