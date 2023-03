Biłgoraj. Zadbaj o portfel i czyste powietrze. Dotacje na wyminę kotłów i pomp ciepła

Jak informuje biłgorajski UM, przy montażu kotła zasilanego gazem pobieranym z sieci, zamontowaniu ogrzewania zasilanego energią elektryczną lub montażu kotła zasilanego biomasą (spełniającego wymagania klasy piątej) można otrzymać dotację do 3 tys. zł. Gdy zdecydujemy się na montaż pomby ciepła - możemy otrzymać do 5,5 tys. zł. To nie wszystko.

„Gdy nieruchomość ogrzewana jest niskosprawnym kotłem gazowym, dotacja może zostać przyznana na wymianę na jedno ze źródeł wymienionych wyżej” – czytamy w komunikacie biłgorajskiego UM. „W tej sytuacji warunkiem otrzymania dotacji jest likwidacja lub nieposiadanie źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym. Dofinansowanie wyniesie wówczas 2 tys. zł”.

O takie dofinansowanie mogą ubiegać się osoby decydujące się na wymianę źródła ogrzewania w Biłgoraju. Bliższe informacje na stronie internetowej: www.bilgoraj.pl