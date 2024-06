Akcja „Bee Friendly! Jesteśmy dla pszczół…” w zamojskiej Galerii Twierdza

To były fascynujące opowieści. Dzieci dowiadywały się o wielu różnych ciekawostkach. - Widzicie, że pszczoły mają na nóżkach takie żółte kropeczki? To jest właśnie pyłek – opowiadał dzieciom Mariusz Chachuła. - A po co są żądła? Pszczoły mają je, żeby się bronić np. przed niedźwiedziem. Robią to w taki sposób, żeby to było dla niego... dotkliwe. Nie żądlą zatem byle gdzie, ale np. w nos, uszy, oczy. Chodzi o to, żeby się przed intruzem skutecznie obronić.