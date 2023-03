Zamość. Zabójstwo 16-latka. „Takiej straty nie da się przeboleć” Bogdan Nowak

W tym miejscu rozegrała się tragedia... Bogdan Nowak Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Mieszkańcy Zamościa nadal nie mogą uwierzyć w to co się stało. Do tragedii doszło we wtorek (28 lutego) ok. godz. 16. Młody chłopak został zaatakowany i pobity przez grupę nastolatków. Zadano mu wiele ciosów. Eryk stracił przytomność. Ktoś ze świadków to zauważył i wezwał karetkę oraz zawiadomił policję. Chłopak był reanimowany, ale to nie przyniosło skutku. Zmarł. Sprawcy natomiast uciekli.