Zamojski „Eurofolk” jednak się odbędzie. Impreza zapowiada się wyjątkowo

Grupa tancerzy ludowych i akrobatów

To dobre wieści. „Eurofolk” to jedno z najważniejszych tego typu przedsięwzięć w Zamościu i regionie. W tym roku impreza odbędzie się w dniach 9-14 lipca. Przybędzie m.in. Zespół Tańca z Nairobi w Kenii. Warto wybrać się na jego egzotyczny występ. Na scenie pojawi się – jak to określono – grupa tancerzy ludowych, muzyków i akrobatów.