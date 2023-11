Za drogo? Nie we wszystkich miastach regionu mieszkańcy wspólnie przywitają nowy rok

Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa potwierdził jednak, że zamojski, miejski sylwester pochłonie ok. 20 tys. zł. - Największym kosztem, wynoszącym ok. 7 tys. zł. będzie pokaz laserowy. Zastąpi on sztuczne ognie. Zadbamy o nasze zwierzęta, zatem nie będzie wystrzałów – tłumaczył podczas obrad. - Ponadto zapewnimy także dwóch didżejów oraz nagłośnienie. Wyniesie to 13 tys. zł. To wszystkie koszty.