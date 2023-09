Wrzesień 2023 w Zamościu: Przegląd najważniejszych wydarzeń sierpnia 2023

Święto plonów w województwie lubelskim jak co roku było hucznie obchodzone. Zobaczyliśmy piękne wieńce dożynkowe, spróbowaliśmy regionalnych przysmaków, a na scenie pojawili się Zenon Martyniuk i Piotr Cugowski.

Przez województwo lubelskie przeszły potężne burze. Strażacy przez całą noc usuwali ich skutki, a to jeszcze nie koniec, ponieważ zgłoszenia cały czas spływają.

Widok jest piękny, rozległy. Z wieży widokowej na zwierzynieckiej Białej Górze zobaczymy wspaniałe lasy Roztocza, Bukową Górę (wraz z obszarem ochrony ścisłej) oraz m.in. dachy okolicznych miejscowości. Dostrzeżemy także m.in. Tartaczną Górę oraz dolinę rzeki Wieprz. Aby tam dotrzeć, wędrowcy muszą przejść wygrodzonym drewnianymi barierkami korytarzem przez obszerny teren ostoi konika polskiego i bydła białogrzbietego. Warto to zrobić. Bo wieża widokowa na Białej Górze to jeden z najciekawszych obiektów turystycznych Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Po raz 52. Krasnystaw stał się piwną stolicą Polski. Od piątku na wydarzenie zjechali się piwowarzy oraz amatorzy tego trunku z całej Polski i świata i pozostaną aż do niedzieli.

W roli głównej Chmielaków Krasnostawskich, trzydniowej imprezy trwającej od 18 do 20 sierpnia Krasnymstawie, królował oczywiście napój z pianką. Serwowało go aż 60 browarów, a o zwycięstwo w Konsumenckim Konkursie Piw rywalizowało ponad 400 złocistych trunków. To przede wszystkim święto chmielarzy i piwowarów.