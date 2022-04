Wojtek i Balbinka. Foki były kiedyś wielką atrakcją Parku Miejskiego w Zamościu

- Podpływały one pod most gdzie stali gapie. Popisywały się, chlupały, wygłupiały. Byłam dzieckiem, ale bardzo dobrze to pamiętam – wspomina 49-letnia pani Beata z Zamościa. - Przesiadywały także na takiej betonowej wyspie, którą specjalnie dla nich wybudowano na stawie.