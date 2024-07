„Wakacje. Precz z lekcjami”. Rozważania duchownego i zamojskiej uczennicy nie tylko na temat szkolnego świadectwa

„Niech wam te świadectwa przypomną sąd ostateczny, gdzie również będzie egzamin, popis wszystkich ludzi i niejako rozdanie świadectw, nagrody lub kary” – przypomniał groźnie ks. Józef Koterbski w swojej egzorcie. „Kto na świecie, w szkole życia dobrze się uczył, żył nabożnie i po Bożemu się sprawował, otrzyma dobre świadectwo, pójdzie do nieba. Ci zaś, którzy w świecie próżnowali, nie pracowali, żadnych dobrych uczynków nie wypełniali, otrzymają od Zbawiciela złe świadectwo, na wieki się potępią”.

Jakoś zapachniało piekielną smołą i siarką... Dlatego według duchownego także podczas wakacji uczniowie nie powinni zapominać o swoich obowiązkach. Tak to tłumaczy autor egzort: „I na cóż te wakacje? Czy na to, abyście już wcale nie pracowali, abyście o wszystkiem zapomnieli i tylko się bawili, albo broili lub próżniaczyli? (...). A więc choć zabawy przyzwoitej nikt wam nie zabrania, nie myślcie sobie, by wakacje były tylko dla zabawy”.

Co masz, od Boga masz

Katecheta namawiał też do częstego odwiedzania kościoła, czytania książek nabożnych, plewienia rodzicielskich ogródków lub np. uczenia się rzemiosła. Zachęcał też do modlitwy za nauczycieli i przełożonych, którzy – jak tłumaczył: „cały rok nad wami pracowali, aby im Zbawiciel dał zdrowie i chęć do dalszej pracy nad wami, aby im (...) wynagrodził za trudy, które świat nieraz lekceważy i nigdy za nie wynagrodzić nie jest w stanie”.

Koniec roku szkolnego to święto wszystkich uczniów. Perspektywa bliskich wakacji zawsze była błoga, radosna, wszechogarniająca (kto nie zna tego uczucia?). Pedagodzy i katecheci próbowali ten nieco swawolny stan umysłów utemperować, a niezbyt sumiennych uczniów – zmusić do refleksji. Służyły do tego m.in. egzorty, czyli okolicznościowe kazania wygłaszane przez księży podczas mszy oraz m.in. na tzw. szkółkach niedzielnych. Takie „nauczki” układał ks. Józef Koterbski, katecheta z Tarnowa. Były podobno tak dobre, że w końcu wydano je drukiem w 1902 r., a potem w 1932 r. Egzorty ks. Koterbskiego stały się inspiracją dla innych nauk wygłaszanych przez kilka pokoleń polskich katechetów oraz niektórych nauczycieli. Zestawiliśmy je z zapiskami pewnej, sympatycznej uczennicy z Zamościa.

„O jakie ja mam piękne świadectwo! – zawołała niejeden z was. Wszystko bardzo dobrze i dobrze (chodzi o oceny – przyp. red.) – inny znów powie. – Ja jestem zadowolony, że mam pierwszy stopień, a nie dwójkę („dwója” – była oceną niedostateczną – przyp. red.) – I tak jedni, jak drudzy cieszyć się będą. Słusznie się cieszą, bo mają nagrodę za pracę (...)” – przyznał ks. Józef Koterbski. „Ale o czem przy swej uciesze pamiętać powinni? Oto przede wszystkiem o P. Bogu. Jemu powinieneś podziękować, że ci dał zdrowie, pamięć i ochotę do nauki”.

Bo nie są to dary dostępne dla wszystkich ludzi. Zrozumienie tego jest sprawą niezwykle ważną. „Ileż to dzieci chciało się uczyć, a nie mogło, bo albo chorowały, albo im pamięci brakuje, albo niema ich kto do szkoły posłać (...)” – czytamy dalej w egzorcie ks. Koterbskiego. „Dlatego nie chwal się i nie przypisuj sobie tego świadectwa, ale dziękuj P. Jezusowi za nie, bo co masz, od Boga masz”.

Koledzy się śmieją, rodzice w domu ukarać powinni

Taka radość z dobrego świadectwa mogła przecież sprawić przykrość uczniom, którzy mieli gorsze oceny. Tylko lenie mieli to na co zasłużyli. „I słusznie smucą się, płaczą, bo czegóż dowodem jest złe świadectwo, o czem mówi dwójka na świadectwie? – pytał retorycznie ks. Koterbski. „Świadectwo złe – to znaczy cały rok zmarnowany na niczem, to znaczy rok stracony, czas na nic obrócony. Świadectwo złe pokazuje, że (uczeń), który je dostał – to próżniak, to dziecko niegrzeczne (egzorty były skierowane w pierwszej wersji do uczniów szkół ludowych, w drugiej: dla tych ze szkół powszechnych – przyp. red.).

Co wynika z takiego świadectwa? „Koledzy się śmieją, rodzice w domu ukarać powinni, wstyd wszędzie dla takiego dziecka i wszędzie je spotka nagana. A oprócz tego rok jeszcze musi chodzić z młodszymi do tej samej klasy. I ładnie to wygląda? – drążył dalej katecheta. „Ale trudno. Jak praca, taka płaca” (...). Niech (taki uczeń) na nikogo nie narzeka i nie złości się na p. nauczyciela, bo to grzech, bo nikt uczniowi nie winien, tylko jego próżniactwo, ale nich lepiej P. Jezusa przeprosi za swe lenistwo, niech przyrzeknie poprawę, a wtedy pewnie P. Bóg i rodzice ten raz mu przebaczą”. Czy to jednak koniec kar za takie przewinienie? Pewności nie ma.

Przemówienie Dyrka

Ton tej wychowawczej egzorty pobrzmiewał zapewne w wielu przemowach wygłaszanych przez katechetów i pedagogów na koniec roku szkolnego. Kłopot w tym, że nie zawsze była to struna brzmiąca także w duszach młodzieży. Tak np. wyglądał koniec roku szkolnego w zapiskach Marii Cieślak, sympatycznej, zamojskiej uczennicy (jej wspomnienia zebrała i opracowała Bogumiła Sawa).

„Na 8.30 do szkoły. Przylecieliśmy wcześnie, bo byłyśmy b. ciekawe jakie stopnie dostaniemy” – pisała 28 czerwca 1947 Marysia Cieślak. „Czekamy, czekamy już 9-ta, a nic się nie dzieje. Łazimy po parku i z powrotem, już się zbliża 9.30 a tu nic i nic. Dopiero o 10 poszłyśmy do kościoła, a potem zawiedli nas na podwórko szkolne, gdzie Dyrek z męskiego miał tajemną przemowę trwającą 1,5 godziny. Skwar. Z nieba leje się żar, a Dyrek gada i gada”. Być może dyrektor rozprawiał na temat uczniowskiego grzechu próżniactwa. Nie tylko.

Kundzia się popłakała ostatecznie, bo jej było smutno

„Rozkłada społeczeństwo na czynniki pierwsze tj. czynnik społeczny, czynnik pedagogiczny, czynnik młodzieżowy, czynnik z ramienia Rady Miejskiej itp. To jeszcze nic!” – pisała zamojska uczennica.

Okazało się, że uczniowie musieli potem wysłuchać także innych wystąpień. „Po nim (chodzi o dyrektora – przyp. red.) występuje na podwyższeniu nasza Kaczka – Dyrcia. Płacze już na zapas, z nosa jej ciecze z wielkiego rozczulenia, szemrze coś pod nosem, nic nie słychać a tu gorąco jak licho. Nikt ustać w miejscu nie może, wszyscy się rozłażą a Kaczka gada” – notowała Maria Cieślak. „Po godzinnym wyławianiu z mowy polskiej błędów i operowaniu nimi, Kaczka w powodzi własnych łez przystępuje do rozdawania nagród. Z naszej klasy przypadły je Kalasowi i Izie Wnuk”. Maria Cieślak urodziła się w 1933 r. Ukończyła zamojską szkołę powszechną nr 1 im. Adama Mickiewicza a potem kształciła się w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej (ukończyła je w 1951 r.).

Pamiętniki zaczęła spisywać gdy miała osiem lat. Od początku wyczuwa się w nich ogromny talent literacki. Barwny opis zakończenia roku szkolnego w 1947 r. jest tylko jedną z „próbek” możliwości tej niezwykłej, uzdolnionej uczennicy. „Rozdawanie (nagród) trwało nieludzko długo, więc poszłyśmy na górę oczekując na Madame” – czytamy dalej w tych zapiskach. „W rezultacie przychodzi, obdarza nas prawidłami savoir vivre na początek, po czym następują bajeczne ilości ojcowskich rad i wskazówek na przyszłość. Kundzia się popłakała ostatecznie, bo jej było smutno. W końcu Madame przystępuje do rozdania świadectw”. Tutaj autorka zamieściła w swoim dzienniku „Rozważania na temat mego świadectwa”. Wystawiła w nich oceny... swoim nauczycielom: „Sprawozdanie – bdb (niesprawiedliwie. Mam kupę nieusprawiedliwionych godzin) oraz historię z Bukwą (10 czerwca) i Kokonem – 12 czerwca, religia – bdb (owszem), j. polski – bdb (bez zastrzeżeń), j. francuski – bdb (bez zastrzeżeń), łacina – bdb (???, nie celuję zbyt, ale Matrona chce – niech jej będzie), historia – bdb, geografia – bdb (Grzechcio – młodzian fajny), biologia dst (Kokon świnia i kobyła. Z pewnością umiem lepiej zoologię niż on), matematyka – db (Czemu? Mogłam mieć bdb), roboty – dst (bez zastrzeżeń), rysunki – bdb (bez zastrzeżeń), rosyjski – bdb (bez zastrzeżeń). Wakacje. Precz z lekcjami!!!!”.

Czas szkolnych pouczeń

Górnolotnych, „ojcowskich” przemów czy egzort na zakończenie roku szkolnego nigdy nie brakowało. Każdy je przecież słyszał, a nie wszystkie – trzeba przyznać – były udane. Na szczęście, nawet gdy się je puszczało mimo uszu... można było wyrosnąć na porządnego człowieka.

Wideo Fale upałów nad Polską. Jak się chronić?