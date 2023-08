W planach remonty trzech dróg powiatu hrubieszowskiego. Wykonanych zostanie kilkanaście kilometrów asfaltu

Czego można się spodziewać? Wykonany zostanie remont ulicy z Cichobórza przez Małków Kolonię do Wólki Poturzyńskiej (na odcinku ponad 6,5 km), z Kopyłowa do miejscowości Szpikołosy (ponad 4 km) oraz z Drohiczan do miejscowości Bogucice Wilków (prawie 5 km).

Za jakiś czas ruszy procedura przetargowa. Jest zatem szansa, że remonty uda się wykonać szybko.