W Akademii Zamojskiej gromadzą relacje i wspomnienia na temat losów Dzieci Zamojszczyzny

- Zwracamy się do mieszkańców naszego regionu z apelem o pomoc w zbieraniu i dokumentowaniu losów Dzieci Zamojszczyzny. Jeśli posiadają państwo biografie lub wspomnienia swoich krewnych, którzy przeżyli II wojnę światową, byli Dziećmi Zamojszczyzny i chcieliby, aby pamięć o ich przeżyciach i historii nie odeszła w zapomnienie, możecie dostarczyć je do Akademii Zamojskiej – apeluje dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. AZ z Zakładu Pedagogiki Akademii Zamojskiej.

Na pewno zostanę one w odpowiedni sposób zachowane i będą udostępniane. - Planujemy zarówno gromadzenie źródeł zastanych (wspomnień, zdjęć, nagrań, listów, fragmentów pamiętników lub dzienników), jak i wywołanych (relacji, wspomnień) – tłumaczy prof. Ryszard Skrzyniarz. - Materiały te zostaną zabezpieczone, a oryginały wrócą do państwa. Nasi pracownicy będą także mogli umówić się na nagranie wywiadu lub wspomnień.

Skąd taki pomysł? Całe przedsięwzięcie jest podobno efektem dyskusji, jaka toczyła się w Akademii Zamojskiej jeszcze w lutym: podczas konferencji „Aktion Zamość 1942-1943”. Wyciągnięto wówczas wnioski. Teraz Zakład Pedagogiki AZ we współpracy z Fundacją „Biografie Codzienności” gromadzi świadectwa i wspomnienia ocalałych z II wojny światowej Dzieci Zamojszczyzny – jak to określono: „jako materiały do badań naukowych, a także aby stanowiły one swego rodzaju lekcję historii dla kolejnych pokoleń oraz pozwoliły kultywować pamięć o ofiarach II wojny światowej z naszego regionu”.

Kontakt i bliższe informacje na ten temat tutaj: e-mail: [email protected]