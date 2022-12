W Niemczech poznają losy wysiedleń Zamojszczyzny. To ważna, potrzebna inicjatywa

- Uważam, że to niezwykle ważne i potrzebne – mówi Stanisław Grześko, starosta zamojski. - Jak doszło to takiej inicjatywy? Na obchody rocznicy wysiedleń Zamojszczyzny przyjechała liczna delegacja niemiecka m.in. ze Schwäbisch Hall. Wśród nich byli także miejscowi burmistrzowie. Niektórzy z nich nie znali historii tragicznych wysiedleń naszego regionu. Byli tym wstrząśnięci. Stąd pomysł wystaw, które pojadą do Niemiec.

Niemiecka akcja wysiedleńcza rozpoczęła się na Zamojszczyźnie w nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku. Jako pierwszy okupanci otoczyli Skierbieszów. Następne były Sady, Lipina Nowa, Suchodębie i Zawoda. Podczas tej operacji wypędzono w sumie z domów ok. 110 tys. osób w tym 30 tys. dzieci. Byli to mieszkańcy prawie trzystu wsi.

W 80 rocznicę tamtych tragicznych wydarzeń odbyły się w Zamościu i Skierbieszowie trzydniowe obchody. W niedzielę (27 listopada) uczestniczył w nich Andrzej Duda, prezydent RP. Przybył także Horst Köhler, były prezydent Republiki Federalnej Niemiec (urodził się on 22 lutego 1943 roku w Skierbieszowie: jego rodzice przybyli na Zamojszczyznę jako koloniści) oraz liczna delegacja z Niemiec, także ze Schwäbisch Hall i okolic. Wszyscy obejrzeli wówczas okolicznościową ekspozycję, która została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej.