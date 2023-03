Poseł Jarosław Sachajko domaga się zmiany napisu na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Bohaterowie z partyzantki

Poseł Sachajko swoją interpelację złożył 27 lutego. Przypomina w niej historię wysiedleń Zamojszczyzny. W sumie podczas tej wielkiej, niemieckiej akcji wypędzono z domów około 110 tys. osób (w tym około 30 tys. dzieci) z blisko 300 wsi. Trafiali oni do obozów przejściowych w Zamościu i Zwierzyńcu. Stamtąd wywożono część z nich do obozów koncentracyjnych na Majdanku czy do Oświęcimia. Trafiali także m.in. do tzw. wsi rentowych w różne regiony Generalnego Gubernatorstwa.