Tomaszów Lubelski. Wirtualny spacer po zabytkowym sanktuarium

„Cyfrowe zdjęcia wnętrza kościoła wykonano w wysokiej rozdzielczości, co daje możliwość bardzo dokładnego, wręcz naukowego przyjrzenia się rzeźbom, obrazom i pozostałym kościelnym zbiorom” – czytamy w komunikacie nadesłanym do naszej redakcji. „Projekt digitalizacji uzupełniono oddaniem nowej strony internetowej, dostosowanej do standardów osób niedowidzących lub słabowidzących wraz z opcją lektora i tzw. audiodeskrypcji (możliwość odsłuchania treści)”.

Kościół modrzewiowy w Tomaszowie Lub. wybudowano w 1727 r. Znajduje się w nim m.in. słynny, słynący z licznych łask obraz Matki Bożej Szkaplerznej. Został on umieszczony w ołtarzu głównym, który wykonano w pierwszej połowy XVIII wieku z drewna polichromowanego, złoconego w stylu manierystycznym W kościele warto także m.in. zwrócić uwagę na wczesnobarokową ambonę z postaciami czterech ewangelistów i baldachimem z rzeźbą Michała Archanioła.

Spacer wirtualny po zabytkowej świątyni jest możliwy tutaj: https://tomaszow-sanktuarium.zamojskolubaczowska.pl/panoramy/