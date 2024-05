To nie są „atrakcje”. Seniorze, nie daj się nabrać oszustom!

Prezydent Zwolak niektórych tego typu sprzedawców nazywa wręcz oszustami. Bo jak zauważył seniorzy są „naciągani” i oszukiwani przez firmy stosujące przeróżne techniki manipulacji. Wie co mówi, bo sam wybrał się jakiś czas temu na jedno z takich spotkań. I dokładnie to prześledził.

„To nie jest socjotechnika, to zwykle oszustwo - zapewnia Rafał Zwolak. „Sprzedaż garnków lub ściereczek za 6 tys. zł seniorowi, który nie do końca rozumnie jakie są zasady kredytowania, a omamiony nachalnymi "zachętami" i nierzadko zastraszony, zgadza się i podpisuje dokumenty, które go pogrążają. Po zapłaceniu rat za te produkty, brakuje na opłaty, jedzenie czy leki. To jest oszustwo. I to trzeba jasno powiedzieć”.