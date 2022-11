To fascynująca wędrówka. Wilk Geralt znowu zmierza w kierunku Roztocza!

Geralta monitoruje Fundacja SAVE Wildlife Conservation Fund. To dzięki niej przyrodnicy wiedzą co się z tym niezwykłym stworzeniem dzieje. Co ciekawe, polskie wilki tworzą grupy rodzinne, zwane watahami. To zwykle para rodzicielska, jej potomstwo, a czasami także rodzeństwo. Czasami watahę tworzą także osobniki niespokrewnione.

Młody Geralt (ma podobno dwa lata) wędruje jednak sam. Dlaczego? Prawdopodobne zajmował on niskie miejsce w hierarchii stada, dlatego teraz poszukuje nowego terytorium i partnerki. Po prostu lepszego życia.

- Od chwili wyruszenia z macierzystego lasu koło Skarżyska-Kamiennej Geralt przebył już 300 kilometrów – mówi Joanna Poczydłowska z fundacji "Save". - Z lokalizacji przesłanych nam przez jego obrożę domyślamy się, że tuż po dotarciu na teren Ukrainy próbował polować. Mamy nadzieje, że mu się udało. Zmienił także nieco kierunek wędrówki. Teraz idzie na zachód, w stronę granicy z Polską. Może zatem wróci w Lasy Janowskie lub osiedli się na Roztoczu czy w Puszczy Solskiej.

Wilki (to gatunek pod ścisłą ochroną) bytują obecnie w największych kompleksach naszego kraju. Niektóre z nich, podczas migracji, potrafią przebyć tysiące kilometrów.