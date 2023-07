Tam gdzie toczy się akcja „Gorzko, gorzko” i "Empuzjonu". To kraina malowana nie tylko wyobraźnią

Do Sokołowska – dawnego Görbersdorfu - zajrzeliśmy zaledwie na chwilę, przejazdem, ale bardzo nam się ta otoczona górami, malownicza, pachnąca lasem miejscowość uzdrowiskowa spodobała. Przebiegliśmy ją w różnych kierunkach.

Zajrzeliśmy także do maleńkiej cerkwi, w której akurat odbywało się nabożeństwo (czytelnicy „Empuzjonu” na pewno dobrze tę świątynię pamiętają). Kiedyś przyjeżdżali tutaj kuracjusze z całej Europy do eleganckich zakładów leczniczych (jeden z nich prowadził doktor Alfred Sokołowski, na cześć którego po II wojnie światowej nazwano miejscowość). Dzisiaj to chyba tylko cień dawnej wielkości. Ale wspaniały cień.

Sokołowsko leży w województwie dolnośląskim na terenie Gór Suchych w Sudetach Środkowych. To prawdziwa, bardzo malownicza perła tego regionu. Na pewno wrócimy tam na dłużej. Oczywiście z książkami Joanny Bator i Olgi Tokarczuk w plecakach.