Szansę trzeba wykorzystać. Polscy i amerykańscy żołnierze na wspólnych ćwiczeniach

- Szkolą się wspólnie całe pododdziały – zapewnia mjr Przemysław Lipczyński, oficer prasowy 18 Dywizji Zmechanizowanej „Żelaznej”. - Szczególny nacisk kładziemy jednak na korpus podoficerski, bo to on, tak naprawdę, stanowi kręgosłup każdej armii. To dla obu stron są ważne ćwiczenia. Wojska polskie i amerykańskie funkcjonują przecież na zasadzie różnych procedur, stosują odmienne taktyki. Warto to wszystko poznać, skoordynować.