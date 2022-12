Spłonęła „Malinowa spiżarnia”. Akcja gaśnicza trwała prawie 10 godzin

Pożar karczmy wybuchł w czwartek (15 grudnia) po godzinie drugiej w nocy. Do akcji natychmiast po zgłoszeniu ruszyli strażacy zawodowi ze Szczebrzeszyna, Zamościa oraz z okolicznych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednak gdy na miejsce przybył pierwszy zastęp niemal cały, drewniany budynek stał już w płomieniach.

- Zamojscy strażacy zostali poinformowani o tym pożarze o godz. 2.15 – informuje bryg. Andrzej Szozda, rzecznik Komendy Miejskiej PSP w Zamościu. - Wiadomo było, że konstrukcja budynku była drewniana. Dlatego już w pierwszej fazie działań do akcji ruszyło 12 zastępów PSP oraz OSP. Potem przyjechały kolejne.

Strażacy robili co się da, aby budynek oraz znajdujące się w nim wyposażenie oraz sprzęt uratować. Nie było to proste. - Gdy do pożaru dotarł pierwszy zastęp OSP z Wielączy, strażacy stwierdzili, że wnętrze części restauracyjnej w całości zostało objęte pożarem – mówi bryg. Andrzej Szozda. - Ogień wydobywał się przez częściowo zawalony dach oraz okna. Zagrożona była także część, którą można określić jako socjalno-kuchenną.